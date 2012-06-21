Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за зупинку реалізації проєкту «Північний потік - 2». Про це він написав у себе в Twitter.

У публікації він назвав газопровід «це крок за спиною у Європи», який спрямований проти ЄС.

Прем'єр також висловив думку, що проєкт можуть почати використовувати «в інтересах агресивної політики Росії».

«Він посилює залежність ЄС, завдає удару по економіці і безпеці. Настав час зупинити його», - написав Моравецький.

Реалізація проєкту «Північний потік - 2» була припинена через введені США в грудні 2019 року санкцій проти підрядників газопроводу.