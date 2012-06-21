Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга висловив співчуття у зв'язку зі спробою прихильників чинного президента США Дональда Трампа штурмувати будівлю Конгресу, повідомляє агентство Kyodo.

«У світі вважають, що США є демократичною державою. У цьому сенсі (те, що трапилося – прим. «УК») викликає глибоке співчуття», – коротко охарактеризував глава японського уряду події, що розгорнулися 6 січня на Капітолійському пагорбі. За його словами, офіційний Токіо продовжить вибудовувати зовнішню політику на основі союзу з американцями.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», напередодні затвердження Конгресом США перемоги демократа Джозефа Байдена на виборах президента країни, до Вашингтона з’їхалися прихильники Дональда Трампа. Американський лідер у своєму виступі перед учасниками мітингу наголосив, що не визнає підсумків голосування. «Ми ніколи не здамося, ми ніколи не поступимося», – заявив Трамп.

Після цього протестувальники рушили до Конгресу, прорвали кордони поліції і увірвалися в будівлю законодавчого органу. Для придушення заворушень були залучені бійці спецназу ФБР і Національної гвардії. В результаті зіткнень з правоохоронцями загинуло п'ятеро людей, чотирнадцять отримали поранення різного ступеня тяжкості, понад 50 активістів було затримано.

Наступного тижня Палата представників може почати процедуру розгляду питання про винесення Дональду Трампу імпічменту. Американські парламентарії від демократів наполягають на необхідності залучення глави США до відповідальності за підбурювання людей, яке, як вони вважають, і спровокувало натовп на захоплення Капітолію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»