Прем’єр-міністра Норвегії Ерну Сольберг оштрафували на 20 тисяч крон — дві тисячі євро за порушення обмежувальних норм. Очільниця норвезького уряду скликала сімейну вечірку з нагоди свого 60-річчя.

Святкування відбулося в ресторані ще наприкінці лютого. На нього було запрошено 13 членів родини, а норми локдауну, встановлені в Норвегії, дозволяють збирати за столом не більш як десять осіб. Цікаво, що сама Сольберг на вечері в ресторані не була, бо відвідувала лікаря, повідомляє ВВС.

«Виходить, якщо закон однаковий для всіх, але не всі перед ним рівні», — обурився глава поліції Осло Оле Северуд на пресконференції, скликаній із цієї нагоди наприкінці минулого тижня. Він заявив, що Ерна Сольберг — одна з головних фігур у країні й неодноразово сама наполягала на жорстких урядових рішеннях щодо стримування пандемії.

Минулого місяця Ерна Солберг перепросила співвітчизників у дописі на Facebook, визнавши, що норвежці були справедливо розгнівані й розчаровані її діями.

Як повідомляють ЗМІ, у центр розслідування влади не потрапила ще одна святкова вечірка, яку прем’єрка організувала після родинної зустрічі у ресторані. На неї Солберг зібрала 14 друзів в орендованій квартирі.