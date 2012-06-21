Зону бойових дій на Донбасі відвідав перший лідер іноземної держави. Як і обіцяла раніше, Президент Естонії Керсті Кальюлайд розпочала поїздку із Краматорська. Ситуація на Донбасі та відновлення регіону — головні теми її перебування там. У Краматорську вже відбулася зустріч, на якій віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко та командувач ООС ЗСУ Сергій Наєв поінформували поважну гостю про поточну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, зміну формату АТО на Операцію об’єднаних сил, активізацію з початку травня бойових дій з боку терористів та збільшення обстрілів бойовиками громадського сектору й мирних населених пунктів.
Геннадій Зубко й Керсті Кальюлайд відвідали гуртожиток для вимушених переселенців у Краматорську. Його реконструйовано спільними коштами місцевого бюджету та ЄС. У гуртожитку проживатимуть 95 переселенців: інваліди, люди похилого віку, діти. У межах проекту передбачено реконструкцію трьох таких гуртожитків, повідомляє прес-служба урядовця.