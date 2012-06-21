Обраний президент Молдови Мая Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту.
Про це йшлося на брифінгу Санду в Кишиневі, який транслювався у Facebook, передає РБК-Україна.
Депутати соціалістичної партії запропонували парламенту вивести Службу інформації та безпеки з-під підпорядкування президента Молдови. Відповідний законопроект вже внесли в молдовський парламент.
"Цей законопроект - це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захоплення влади. Ми оскаржимо ці зловживання у Конституційному суді та просимо допомоги народу", - заявила Санду.
Вона додала, що таким чином правляча партія намагається завадити їй "почати наводити порядок в країні".
"Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти та захистити свій голос", - наголосила майбутній президент.