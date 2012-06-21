Президент Молдови Мая Санду планує розпустити парламент країни і провести дострокові вибори. Як пишуть місцеві ЗМІ, вона подала до Конституційного суду запит з проханням підтвердити наявність необхідних для цього умов.

«Парламенту не вдалося обрати уряд за дві спроби і через 45 днів після першого запиту про затвердження. Як фахівець в галузі конституційного права я вважаю, що конституційні обставини розпуску парламенту дотримані», – заявила Санду за підсумками консультацій з парламентськими фракціями і групами.

«Дострокові вибори – це шанс людям обрати депутатів, які думають про інтереси країни. Дострокові вибори – це рішення, яке може вилікувати нашу країну», – додала президент Молдави.

Нагадаємо, Кабмін Молдови пішов у відставку в грудні 2020 року. За минулі місяці Санду двічі висувала кандидатів у прем'єри, але вони не отримали підтримки в парламенті. Депутати пропонують власну кандидатуру, яка не влаштовує президента.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»