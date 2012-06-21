Глава держави Володимир Зеленський прагне залучити співгромадян до управління країною за допомогою сучасних технологій. Про це він повідомив у столиці на українському форумі інтернет-діячів IForum 2019, присвяченому проблемам розвитку інтернету. «Можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо першими у світі зробити країну в смартфоні, уряд у смартфоні. І впровадити чотири рівні: інформація про державу; комунікація з державою; транзакції з державою; залучення до управління державою.
Було б добре, якби дорогою на роботу ти міг не лише отримувати новини, інформацію про погоду, а й реально контролювати, які законопроекти подаються, мати змогу їх доповнювати чи змінювати, відкликати тих, за кого голосував, тощо. Інновації роблять всі процеси прозорими й ефективними, позбавляючи нечистих на руку чиновників засобів до існування», — підкреслив глава держави в доповіді «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом».
Володимир Зеленський акцентував, що перед країною стоїть чимало викликів учорашнього дня, але одночасно з цим можна говорити про майбутнє. «У світі є всім відомі приклади. Мені подобається приклад Африки, яка, оминаючи ями вчорашнього дня, успішно перескочила деякі етапи технологічної революції та перейшла до просунутих інформаційних технологій», — зауважив він.
Президент публічно назвав Росію агресором: «Є звіт ООН про розвиток електронного уряду за 2018 рік. І ми з вами чітко можемо побачити, до чого прагнути. Ми сьогодні, хоч як би сумно це звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові та агресору», — цитує УНІАН слова Володимира Зеленського.
А радник Президента Михайло Федоров повідомив, що 27 травня в Україні запровадять проект «Ліфт», завдяки якому кожен громадянин зможе повідомити свої ідеї команді гаранта й реалізувати конкретний проект. Він зазначив, що будуть люди, які аналізуватимуть ідеї, забезпечуватимуть зворотний зв’язок і впроваджуватимуть це у ключові департаменти.