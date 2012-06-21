Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.

Глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного та сталого припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники. Володимир Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників.

Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.