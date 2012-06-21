Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році».

Цьогоріч звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні – липні та в жовтні – грудні.

У січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року (у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19).

Згідно з документом, призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня 2021 року.

Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року.

Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись.

Відповідно до вимог законодавства України, не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

- у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

- у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

- у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

- у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Розгляд питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову відповідно до законодавства покладається на районні (міські) призовні комісії.

Також, згідно з частиною 15 статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», у випадках, не передбачених цим законом, відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Крім того, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», уведеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року № 744, призвані до Збройних сил України та інших військових формувань строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил.