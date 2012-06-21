Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» № 1349-ІХ, який парламент підтримав 19 березня 2021 року.

Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

Сьогодні в Україні нараховується понад 200 так званих колекторських компаній, до послуг яких звертаються фінансові установи у випадках наявності простроченої заборгованості у своїх клієнтів. Проте ця сфера в Україні залишається погано врегульованою на законодавчому рівні, тому колектори нерідко діють із порушеннями законодавства для спонукання боржників повернути борг.

Підписаний Президентом закон запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості.

Документ встановлює вимоги до кредитодавців та колекторських компаній, зокрема: дотримуватися етичної поведінки з боржником; інформувати його у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору; укладати договори лише з компаніями, включеними до реєстру колекторських компаній, який веде НБУ; контролювати дії залучених колекторських компаній. За недотримання цих вимог передбачені штрафи.

Згідно із законом, перед укладенням договору про споживчий кредит кредитодавець має проінформувати споживача про можливість залучення колекторської компанії у разі непогашення заборгованості вчасно. У договорі про споживчий кредит має вказуватися право споживача звертатися до Національного банку України у разі порушення законодавства у сфері споживчого кредитування.

Документ також встановлює вимоги до взаємодії зі споживачем (або його представником) під час врегулювання простроченої заборгованості. Зокрема, під час першого спілкування кредитор або колекторська компанія повинні повідомити своє найменування, ім’я та прізвище представника, правову підставу для звернення та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача – також надати відповідні документи протягом семи робочих днів.

НБУ отримує повноваження контролювати додержання банками, іншими фінансовими установами та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.