Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації. Відповідний указ № 137/2021 Глава держави підписав 2 квітня.

Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом Глави держави від 19 березня 2021 року № 106/2021.

Анонсуючи початок роботи Центру, Володимир Зеленський зазначав, що у майбутньому він має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі.

«Сьогодні Україна на передовій, зокрема й на передовій боротьби з пропагандою», – наголошував Глава держави.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час презентації Центру протидії дезінформації на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм» зауважував, що проблема протидії інформаційній війні та дезінформації вимагає скоординованих зусиль усіх державних органів, парламенту та громадянського суспільства, а також підтримки на міжнародному рівні.

У питанні протидії дезінформації Україна тісно співпрацюватиме із західними партнерами, зокрема країнами НАТО, які вже мають певний досвід, повідомив Андрій Єрмак.

Керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко наголосила, що цей орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.

«Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою», – сказала вона.

У вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак презентує роботу Центру представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.

ДОВІДКА "УК"

Поліна ЛИСЕНКО у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук. У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора. Також працювала керівником проекту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу Генерального прокурора та ФБР. З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця».