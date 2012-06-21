Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти народного депутата Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, Zik.

Про це йдеться на сайті Президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться у повідомленні.

Тарас Козак є власником телеканалів 112 Україна, ZIK, Newsone. Проти нього вводяться наступні обмежувальні заходи:

♦блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

♦ обмеження торговельних операцій;

♦ обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

♦ запобігання виведенню капіталів за межі України;

♦ зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

♦анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

♦повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

♦припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

♦ заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Також на 5 років ввели санкції проти каналів "112-Україна", "NewsOne", "ZIK — Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".

Санкції проти телеканалів передбачають:

♦ блокування активів;



♦ запобігання виведенню капіталів за межі України;



♦ зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;



♦анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;



♦ заборона користування радіочастотним ресурсом України;



♦ припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування та інші.

Санкції проти згаданих телеканалів набувають чинності з півночі 3 лютого 2021 року.

Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, під час засідання Ради національної безпеки і оборони шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України.

"З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні", - розповів він.