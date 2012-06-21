Президент Володимир Зеленський звертається до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням невідкладно виправити юридичну колізію, виявлену в Законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю», та розглянути його в позачерговому порядку.

Проголосований документ містить юридичну колізію, яка полягає в тому, що одне з його положень (про набрання чинності з 1 січня 2021 року) не відповідає Конституції України, оскільки передбачає, що закон набуває чинності до його офіційної публікації. Тому Міністерство юстиції запропонувало накласти на закон технічне вето.

Володимир Зеленський вкрай стурбований цією юридичною колізією, оскільки вважає цей закон надзвичайно важливим для забезпечення суспільної справедливості щодо соціального захисту людей з інвалідністю.

«Соціально справедливе суспільство, де кожен почувається безпечно, передбачає турботу про менш захищених людей. Я вкрай стурбований тим, що закон вимагає технічного ветування, інакше він може бути скасований через те, що суперечить конституційним нормам. Ми цього не допустимо – люди з інвалідністю обов’язково матимуть захист, закріплений законом України», – наголосив Глава держави.

Закон буде повернуто до парламенту для термінового доопрацювання.