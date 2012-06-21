Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером.

Окрема увага під час розмови була приділена безпековій ситуації на сході України. Голова уряду Словаччини висловив стурбованість у зв’язку з нарощенням військової присутності РФ біля українських кордонів і запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо співпраці між Україною та ЄС. Глава держави подякував за підтримку Словаччини у питаннях європейської інтеграції України та висловив сподівання щодо подальшого поглиблення практичної взаємодії у цій сфері.

Володимир Зеленський та Едуард Хегер обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема у сфері транспорту та прикордонного співробітництва. Глава держави наголосив на зацікавленості української сторони у якомога швидшому відновленні повноцінної роботи Міжнародного аеропорту «Ужгород».

«Розраховую на вашу особисту підтримку в завершенні Словаччиною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою щодо аеропорту «Ужгород» незабаром. Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зауважив, що для обох країн важливо, щоб перетин кордону був максимально сприятливим. Володимир Зеленський відзначив позитивну динаміку у зменшенні черг на українсько-словацькому кордоні.

«Важливо налагодити спільний прикордонний і митний контроль зі Словаччиною. Це також допоможе нам у боротьбі з контрабандою. Прошу вашого сприяння у прискоренні укладення угоди про спільний прикордонно-митний контроль на кордоні між нашими країнами», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський запросив Прем’єр-міністра Словаччини відвідати Україну з візитом, щоб обговорити питання двостороннього економічного співробітництва та налагодження співпраці між Україною та Словаччиною.