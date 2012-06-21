Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Було обговорено ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах та забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами.

Глава держави подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував Стефана Левена про безпекову ситуацію на Донбасі й ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму та м. Севастополя.

«У межах відзначення 30-ї річниці незалежності України ми плануємо проведення низки важливих міжнародних заходів. Будемо раді вітати вас на інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня у Києві», – сказав Володимир Зеленський і запросив Прем’єр-міністра Швеції до участі в урочистостях з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Лідери обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони та перспективи співпраці двох держав у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.

Володимир Зеленський також подякував шведській стороні за підтримку та вагому практичну допомогу Україні в реалізації реформ.

Стефан Левен високо оцінив особисте лідерство Президента Володимира Зеленського у реформуванні та досягнутому прогресі в європейській інтеграції.

Сторони приділили увагу шляхам активізації торговельно-економічної співпраці.

«Наш пріоритет – знайти нові шляхи повернення тенденцій у двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу», – зазначив Глава держави.

Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину компанії ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати у напрямку переймання досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.

Стефан Левен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію та взяти участь у форумі пам’яті жертв Голокосту та боротьби з антисемітизмом, що має відбутися у жовтні цього року.