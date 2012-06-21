Президент України Володимир Зеленський планує вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 разом з військовослужбовцями після того, як вакцину отримають українські медики. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю українським телеканалам у межах форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», що розпочався у Києві.

«Точно буду вакцинуватися з нашими військовими. Як Верховний Головнокомандувач я це повинен робити. Це буде в першій частині, але на другому етапі», – зазначив Президент.

За його словами, спершу має надійти майже 200 тисяч доз вакцини від компанії Pfizer для українських медиків, які контактують з хворими на COVID-19.

«У нас зараз є прямі перемовини з країнами, які будуть віддавати свої надлишки. Вже маємо контакти з Польщею», – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що сам готовий зробити щеплення від коронавірусу в прямому ефірі.

«Нам усім потрібно в прямому ефірі показати людям вакцинацію. Іншого виходу немає – тільки на собі», – констатував Президент.

Також Володимир Зеленський виступає за те, щоб від COVID-19 вакцинувалися його батьки.

«Важливо показати, що ми не боїмося вакцинувати своїх батьків через їхній вік. Я вважаю, що це треба робити», – наголосив він.

Президент зазначив, що в Україні можуть бути скасовані певні карантинні обмеження для людей, які зробили щеплення або перехворіли на COVID-19.

«Ми не можемо постійно бути в напруженому форматі обмежень», – резюмував Глава держави.