Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК).

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усі в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, що зрадив повазі до закону", – прокоментував глава держави.

Згідно з ч. 2 ст. 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).

У повідомленні на сайті президента зазначено, що стара, неефективна судова система не спроможна забезпечити запит українців на справедливість, а поданий законопроєкт засвідчує вірність президента своїм обіцянкам щодо повного очищення судової системи, яка втратила довіру громадян України.

"У демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. Але там, де вмирає довіра, закінчується й демократія. ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава, – справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до ОАСК втрачена", – йдеться в повідомленні.