Під час робочої поїздки у Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Глава держави ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення та поспілкувався з військовослужбовцями.

Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій», – зазначив Президент.

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували Главі держави пам'ятний значок – коїн на знак того, що «вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом».

Повернувшись, Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.