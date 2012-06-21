Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Олександр Чеферін заявив, що договірні матчі є «раковою пухлиною» футболу. Слова функціонера цитує La Vanguardia.
На думку Чеферін, в основному така проблема існує в лігах низького рівня, де зловмисники працюють з гравцями, які не отримують багато грошей. Однак президент УЄФА визнав, що договірні матчі трапляються і на вищому рівні. При цьому в Лізі чемпіонів таке неможливо, сказав словенець.
Серед проблем у боротьбі з договірними матчами Чеферін назвав недостатню активність поліції. Також він зазначив, що іноді важко довести, що якась команда програла навмисне.
В кінці травня скандал з договірними матчами спалахнув в Іспанії. Під підозрою поліції виявилися кілька ігор в рамках Прімери і Сегунди. Правоохоронці заарештували близько 20 чоловік, які можуть бути пов'язані з організацією «договорняків».
ДОВІДКА «УК»
Олександр Чеферін є президентом УЄФА з 2016 року. У лютому 2019 року він був обраний на другий термін.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»