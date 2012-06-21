Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував «Адміністрацію президента» на «Офіс президента».
Про це повідомляється на сайті президента.
Зокрема, в указі Зеленського говориться, що перший помічник президента, помічник президента, радники президента призначаються на посади та звільняються з посад президентом, який безпосередньо координує їхню діяльність.
Також тепер штатний розпис Офісу президента затверджує керівник апарату Офісу президента. Керівник Офісу президента має у двотижневий строк подати проект положення про Офіс президента України.
Також він має внести пропозиції щодо умов оплати праці працівників Офісу президента, переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в апараті Офісу президента.
Комісію з реорганізації АП в ОП ,очолить заступник керівника апарату Адміністрації президента - керівник Головного департаменту документального забезпечення Ігор Стасенко.