Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

У своєму виступі до нації президент Єгипту зазначив, що для сучасної єгипетської родини досить мати двох дітей. Абдель ас-Сісі звернув увагу на стрімке зростання населення – в 100-мільйонному Єгипті щороку народжується понад 2 мільйони немовлят.

«Більше двох дітей на сім'ю – це дуже болюча для нас проблема, її слід донести до кожного єгиптянина, що стрімке зростання населення в країні небезпечне. Ми працюємо над програмою, щоб протистояти росту населення. Але ми не прагнемо вирішити цю проблему шляхом прийняття суворих законів», – підкреслив Абдель ас-Сісі. Президент пояснив, що уряд розуміє цю проблему, але темпи росту населення повинні бути пропорційні ресурсам, які є в розпорядженні держави. Президент Єгипту також зазначив, що єгиптяни не відчують значного поліпшення умов життя, поки темпи зростання населення не буде взято під контроль.

Ще у 80-х роках минулого століття президент Хосні Мубарак заявив, що в країні спостерігається перенаселення, яке гальмує розвиток. Мубарак став першим в історії Єгипту правителем, який очолив Національну раду з питань планування сім'ї. А сам рада була створена ще в 1965 році за підтримки президента Гамаля Насера. Причому в ті роки фінансуванням більшості програм з планування народжуваності в Єгипті займалися країни Заходу.

Проте з 1986 по 2017 рік населення Єгипту фактично подвоїлася – з 48,3 мільйона чоловік до 94,8 мільйона осіб. Нинішня влада Єгипту активно заговорила про необхідність повернутися до ідеї контролю народжуваності через кілька років після подій арабської весни. Уже в 2017 році, після проведення в Єгипті перепису населення, президент Абдель ас-Сісі заявив про важливість цієї проблеми. В цьому ж році уряду вдалося заручитися додатковою підтримкою з боку Університету аль-Азхара, одного з найпрестижніших духовних мусульманських освітніх установ світу.

В університеті прийшли до висновку, що планування сім'ї не заборонено ісламськими законами і звичаями. Першу фетву з цього питання Університет видав ще в 1937 році. У підсумку в 2018-м за участю ООН була запущена програма під гаслом «Двоє – досить», метою якої є просування ідеї про те, що в родині досить мати двох дітей, про що, власне, і сказав ас-Сісі у своєму зверненні до нації. Ця програма орієнтована в першу чергу на найбіднішу верству населення, де в сім'ях три або більше дитини.