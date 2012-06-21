Робоча поїздка Президента Петра Порошенка на Миколаївщину стала знаковою для суднобудівників і залізничників. Глава держави підписав Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості». Реалізація проекту забезпечить збільшення кількості і швидкість потягів, їх завантаження, пропускну спроможність, полегшить залізничне сполучення з миколаївськими портами, прискорить обробку вантажів і підвищить якість транзиту.
Під час відвідання ТОВ «Нібулон» підписано подання до Верховної Ради про розгляд законопроекту «Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» (ідеться про проект модернізації залізниці на ділянці Долинська — Миколаїв — Колосівка, де загальний обсяг інвестицій передбачає понад 300 мільйонів євро).
На урочистостях з нагоди 100-річчя створення морської піхоти України Президент вручив бойовий прапор командуванню морської піхоти, державні нагороди воїнам і сертифікати на квартири їхнім родинам.