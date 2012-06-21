Лімузин президента США Джо Байдена може одного дня стати електрокаром, оскільки новий глава Білого дому оголосив пріоритетом автомобільної галузі загальну електрифікацію. Поки ж главі держави дістався у «спадок» лімузин The Beast його попередника Дональда Трампа.

Експерти припустили, як може виглядати лімузин 46-го президента США, якщо він стане електрокаром. Так, видання GM Authority показало автомобіль першої особи держави броньованим лімузином з фронтальною частиною від електрокроссовера Cadillac Lyriq, представленого публіці в серпні минулого року.

Поки Байдену доводиться задовольнятися знаменитим лімузином Cadillac One на прізвисько The Beast – автомобілем №1, який перейшов йому від Трампа. Лімузин був створений компанією General Motors. Броньований автомобіль вагою 6,8 тонн побудований на платформі вантажівки GMC TopKick. Тепер же Байден може залишити його собі або показати приклад, почавши електрифікацію автомобільної галузі, додали журналісти.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що новообраний президент США планує замінити урядовий автопарк електрокарами. Причому всі автомобілі повинні бути американського виробництва. Про те, що чиновники повинні їздити на електрокарах, Байден говорив ще під час своєї передвиборної кампанії. За його словами, електрифікація автопарку створить велику кількість нових робочих місць.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»