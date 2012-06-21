Робоча поїздка Президента Петра Порошенка на Івано-Франківщину мала й гуманітарне, і технічне спрямування. Глава держави привітав зі святом Останнього дзвоника випускників Ямницького ліцею Ямницької об’єднаної територіальної громади, взяв участь у церемонії відкриття нового лікувального корпусу Прикарпатського центру репродукції людини, на його очах і за безпосередньої участі запустили третю технологічну лінію виробництва цементу на підприємстві «Івано-Франківськцемент». Він виклав своє бачення змін у країні під час роботи форуму регіонального розвитку «Можливості розвитку гірських територій в умовах реформи децентралізації».
Говорили про те, що нині турбує людей на місцях, зокрема про децентралізацію як складову реформування країни та відсіч російським окупантам на сході. «Відкидаю дві крайнощі на шляху до миру. Будь-які інші пропозиції прийнятні. Крайнощі щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу, який потребуватиме життів мільйонів українських героїв. І друга ідея — капітуляція. Мир на російських умовах, коли ми маємо подарувати українську землю. Доки я Президент, жодного клаптика української землі ми не віддамо нікому», — запевнив Петро Порошенко Ямницьку громаду, а разом із нею і все наше суспільство. Першим кроком у цьому напрямі стане рішення Ради Безпеки ООН про миротворчу місію на сході України, повідомляє департамент прес-служби АП.
«Щойно приходять на наше запрошення миротворці з усього світу, то російські окупаційні війська йдуть геть з України. І далі нам не треба ніякої допомоги. Ми всередині України дуже швидко порозуміємося. Якби тільки не було держави-агресора», — наголосив Президент.
А працювати в нас вміють, що й довели главі держави на цементному заводі. Його виробництво — лакмусовий папірець розбудови держави, з цього починаються і дороги, і будівництво. Тому Президент схвалює розвиток бізнесу зокрема в гірських районах. І це не популізм, а нагальна потреба регіону.