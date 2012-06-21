Популярність брендових товарів завжди тягне за собою появу реплік - коли якісних, коли не дуже. Але копія - це свого роду підробка, а хочеться насолоджуватися оригіналом.
Браслет Пандора – не виняток. Отож, коли хочете придбати оригінальну прикрасу, звертайте увагу на таке:
♦ чи є фірмове гравіювання Pandora – на внутрішній або зовнішній частині, застібці або шармі.
♦ характеристику матеріалів. Пандора використовує тільки срібло 525 проби, позолоту 18К, сплав Rose, кубічний цирконій, кришталь, емаль і муранське скло.
♦ місце покупки. Вибираючи товар в інтернет-магазині, уважно вивчаємо інформацію компанії і зв'язок безпосередньо з брендом Пандора.
♦ ціна - питання другорядне, якщо нам потрібен оригінал, а не дешева репліка.