Принца Філіпа, покійного чоловіка британської королеви Єлизавети II, поховають цієї суботи. Церемонію буде проведено згідно з королівськими традиціями, але обмежено протиепідемічними вимогами.

Філіп, герцог Единбурзький, помер у Віндзорському палаці уранці минулої п’ятниці у віці 99 років, не доживши два місяці до 100-річного ювілею. Його шлюб з королевою тривав 73 роки. У день смерті дзвони Вестмінстерського абатства, де вінчалися принц Філіп і королева Єлизавета, продзвонили 99 разів, вшановуючи пам’ять померлого, а державні прапори на урядових будівлях у всій країні було приспущено.

Церемонію поховання принца Філіпа розроблено з урахуванням обмежувальних заходів і всі традиційні моменти, які передбачали контакти з публікою, вилучено. Норми локдауну, запроваджені у Великій Британії, передбачають, що на похороні можуть бути присутні до 30 осіб. Герцог Сассекський Гаррі прилетить із Лос-Анджелеса на похорон діда, але його дружина Меган, герцогиня Сассекська, не буде присутня, заявив представник Букінгемського палацу. Пара живе в Каліфорнії, й лікар порадив вагітній герцогині утриматися від далекого перельоту до Великої Британії.

Герцог Единбурзький любив сам, без водія, їздити автомобілем. На знак поваги до цього труну з тілом від Віндзорського замку до каплиці Святого Георгія на поховальну церемонію доставить автомобіль Land Rover. Жалобна процесія розпочнеться в суботу вранці. Її супроводжуватиме група гвардійців, кілька військових загонів і духовий оркестр Королівського військово-морського флоту. Перед похованням військові здійснять залп із рушниць, який символізуватиме початок національної хвилини мовчання.

Хоч королівська родина попросила громадськість не збиратися під королівськими резиденціями і не залишати квітів через пандемію коронавірусу, у всій країні на знак пошани до принца Філіпа пролунали салюти з гармат. Біля Віндзорського замку, лондонського Тауера та в Единбурзькому замку пролунав 41 гарматний залп. Королівська родина на своєму офіційному вебсайті відкрила електронну книгу співчуття і попросила всіх, хто бажає, віддати останню шану принцові Філіпу, не надсилати квітів на його похорон, а зробити благодійні пожертви.

Данину пам’яті герцогові Единбурзькому віддали не лише провідні британські політики, а й весь світ. Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді заявив: «Принц Філіп мав визначну військову кар’єру і був ініціатором багатьох важливих громадських проєктів». Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон сказав, що герцог Единбурзький «був уособленням покоління, якого ми більше ніколи не побачимо».

Глава канадського уряду Джастін Трюдо сказав: «Принц Філіп був людиною з великим покликанням та переконаннями. Він керувався почуттям обов’язку перед іншими». Президент США Джо Байден заявив: «Філіп із радістю присвятив себе жителям Великої Британії, Співдружності та своїй родині. Його спадщина житиме у всіх його благодійних починаннях».

Філіп одружився з тодішньою принцесою Єлизаветою 1947 року, після служби на Королівському флоті під час Другої світової війни. У них народилося четверо дітей — Чарльз, Енн, Ендрю та Едвард, які подарували їм восьмеро онуків та 10 правнуків.

Відтоді як Елізабет зійшла на престол у лютому 1952 року після смерті батька Георга VI, Філіп ніс службу як чоловік королеви та сановний представник королівської родини. Протягом десятиліть він супроводжував дружину на офіційних церемоніях, провів тисячі заходів. Одного разу назвав себе «найдосвідченішим відкривачем меморіальних дощок», а королева називала його не інакше, як незмінним наставником і своєю підтримкою.