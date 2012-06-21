Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Починаючи з 2006 року, коли питанням усиновлення почали займатися служби у справах дітей, на Черкащині усиновили майже тисячу дітей. Нині в області 45 дитячих будинків сімейного типу. П’ять із них протягом останніх трьох років побудували благодійники з Німеччини. У 117 прийомних сім’ях виховують 536 статусних дітей.
Якщо 2005 року на Черкащині лише кожну другу посиротілу дитину влаштовували в родину, то нині 92% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, живуть у сім’ях опікунів, піклувальників, у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу.
У с. Собківка на Уманщині будують малий груповий будинок, який стане альтернативою інтернатному вихованню дітей. Планують, що там уже до кінця року поселять десятеро хлопчиків і дівчаток, які матимуть змогу перебувати в ньому до повноліття або ж доки не знайдеться для них родина. Умови ж у будівлі максимально наблизять до сімейних.
На Черкащині активно запроваджують послуги патронату над дитиною, тут створили 12 патронатних сімей, що є найбільшою кількістю в Україні.
Хід реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, додержання їхніх прав у системі альтернативної опіки, організацію соціально-правового захисту дітей в умовах децентралізації влади обговорили на семінарі-нараді начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад в облдержадміністрації. Начальник відділу сімейних форм виховання Департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення Мінсоцполітики України Інна Гончарук, яка взяла участь у семінарі, відзначила активну роботу черкаських фахівців служб у справах дітей.