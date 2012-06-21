Реалізацію кредитної програми для малих і середніх підприємств аграрного сектору за спільним з Європейським інвестиційним банком проєктом «Основний кредит для аграрної галузі — Україна» розпочало Міністерство фінансів. Його спрямовано на розширення доступу агропідприємств до доступного фінансування через банківське кредитування, зокрема на комплексну підтримку ланцюгів створення доданої вартості в АПК, а саме переробки зернових та олійно-жирових культур, рибного господарства та аквакультури.

«Розвиток малого та середнього бізнесу в аграрному секторі має велике значення для підвищення конкурентоспроможності економіки України, її стійкого зростання, нарощування експорту, впровадженню найкращих доступних європейських технологій та методів управління. Міністерство фінансів активно працює над підвищенням ефективності державної підтримки фермерів, і кошти Європейського інвестиційного банку допоможуть створити необхідне джерело їхньої сталої підтримки через банківське кредитування», — цитує слова заступника міністра фінансів Олександра Кави пресслужба відомства.