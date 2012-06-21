Приватизація державних підприємств має на меті залучення значного обсягу інвестицій, розвиток новітніх технологій, слугує важливим антикорупційним чинником. Таке завдання поставив за підсумками засідання робочої групи з питань приватизації та умов продажу об’єктів державної власності Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
«Уряд затвердив усі необхідні для впровадження нового закону про приватизацію акти, тепер справа за їх реалізацією. Наприклад, першочергове завдання ФДМУ і Мінекономрозвитку — швидкий початок електронних аукціонів малої приватизації. Згідно з дорученням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, аукціони мають розпочатися не пізніше перших чисел червня», — нагадав урядовець. Серед об’єктів великої приватизації більшість мають потенціал, але в них проблеми з боргами, перебувають на стадії санації чи банкрутства. «Продавати такі підприємства без попередньої підготовки та очищення — означає віддати за безцінь тим, хто знищить його заради швидкої наживи. Щоб запобігти такому перебігу подій, цьогоріч уперше уряд передбачив у держбюджеті кошти на залучення найкращих інвестиційних компаній, завданням яких буде підготовка та найвигідніший продаж», — розповів посадовець. Максимально підготовлений до продажу 2018 року об’єкт — ПАТ «Центренерго». На засіданні робочої групи учасники заслухали представників радника — компанії Ernst and Young та дійшли згоди, що є питання, які впливають на ефективний продаж та кінцеву ціну, але Фонд держмайна має забезпечити їх оперативне врегулювання.
Стосовно приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод» Олександр Саєнко вважає, що без залучення радника і його попередньої підготовки говорити про ефективний продаж немає сенсу: «Кожен із великих об’єктів потребує чіткого затвердженого графіка підготовки до приватизації з термінами та відповідальними особами, інакше наша бюрократія зробить цей процес утричі довшим. Цю проблему ми розв’язуємо в межах реформи державного управління».
Крім того, в питанні ефективності управління корпоративними правами слід терміново наводити лад. «Усюди тимчасово виконувачі обов’язків, збитки, сумнівні операції. ФДМУ та органи управління мають невідкладно налагодити цей напрям роботи — фінансовий стан підприємств, переданих до фонду, не може погіршуватися. А ще слід призначити професійний менеджмент», — цитує слова Олександра Саєнка служба Міністра Кабінету Міністрів.
Заходи з детінізації збільшили надходження за перший квартал 2018 року на 30%, а річний план обсягом мільярд гривень буде виконано вже в першому півріччі. Такі підсумки діяльності з оренди державного майна.
«Прем’єр-міністр доручив ФДМУ, ДФС і Держаудитслужбі спільно з місцевими адміністраціями навести лад у питанні оренди державного майна, вивести з тіні, в якій перебуває його значна частина, щоб кошти йшли до держбюджету, а не в кишені власників підприємств під виглядом усіляких допомог або послуг», — наголосив урядовець, додавши, що найближчим часом Кабмін розгляне новий закон про оренду, який розв’яже нинішні проблеми.
Приватизація — не швидка реформа, вважає Олександр Саєнко. І якби вона почалася раніше, нині країна б мала приклади успіху. Крім того, вона дуже важлива в контексті реформи державного управління — коли чиновник міністерства не управляє підприємствами, а формує якісну політику в галузі регулювання, за яку відповідає.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»