Шановні українці!

«Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України…»

Ці слова урочисто прозвучали над тисячами українців, що 22 січня 1919 року зібралися на Софійській площі в Києві для відзначення річниці проголошення незалежної Української Народної Республіки. Ці слова знаменували об’єднання українського народу, Акт злуки між УНР і Західноукраїнською Народною Республікою.

Проголошення IV Універсалу та Акту злуки стали основоположними подіями для формування незалежної, соборної України. Українці показали яскравий приклад демократичного об’єднання та довели, що національна єдність є рушійною силою успішного спротиву зовнішньому агресору.

31 рік тому мільйони українців вкотре продемонстрували єдність та бажання жити в соборній, неподільній країні, утворивши безперервний «живий ланцюг» від Києва до Львова. І я переконаний, що ми перевершимо це досягнення, створивши «живий ланцюг» від Києва до Севастополя, від Львова до Донецька й Луганська. Цим ми ознаменуємо другий День Соборності України, коли мільйони українців почують слова:

«Однині воєдино зливаються роками одірвані одна від одної частини єдиної України…»

Прем’єр-міністр України

Денис ШМИГАЛЬ