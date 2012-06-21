Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві 14 районних державних адміністрацій на Вінниччині, Житомирщині, Львівщині та Полтавщині.
Відповідні розпорядження №15/2021-рп - №34/2021-рп від 3 лютого опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
Президент, зокрема, звільнив голів Вінницької, Гайсинської, Іллінецької, Немирівської, Піщанської, Тиврівської та Тульчинської РДА Вінницької області.
Також звільнено голів Новоград-Волинської РДА Житомирської області; Золочівської, Самбірської, Сколівської РДА Львівської області; Полтавської РДА Полтавської області.
Зазначається, що посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами.
Водночас Президент призначив голів Вінницької, Гайсинської, Тульчинської, Хмільницької РДА Вінницької області; Золочівської, Самбірської, Стрийської РДА Львівської області; Полтавської РДА Полтавської області.