Показники нарахувань за спожиті населенням послуги ЖКГ у жовтні 2020 року зросли на 12,9% порівняно з торішнім аналогічним періодом. Про це свідчать статистичні дані стану оплати населенням цих послуг, але без урахування постачання й розподілу електроенергії. Із січня 2020 року сума нарахувань, наведена в експрес-випусках Держстату, містить такі дані.

«Інформація про стан оплати населенням ЖКП у 2019 році не містить такої примітки. Це призвело до некоректного порівняння даних за жовтень 2019-го та 2020 років і поширення недостовірної інформації про зростання нарахувань за житлово-комунальні послуги на 57%», — зазначає заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.

Тобто без урахування даних з постачання й розподілу електроенергії за жовтень 2020 року українцям нарахували 7,9 мільярда гривень за комунальні послуги. А в жовтні 2019 року споживачам було нараховано 7 мільярдів, повідомляє пресслужба Мінрегіону. За жовтень 2020 року українці сплатили 6 мільярдів гривень замість торішніх 5,8 мільярда.