Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах завершився ХIII Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних природолюбів «Екологічний моніторинг біорозмаїття природоохоронних територій», у якому взяли участь представники закладів загальної середньої та позашкільної освіти 13 областей.
Вони представили звіти-презентації про здійснені експедиції, польові практики на природоохоронних об’єктах своїх регіонів, фотовиставки, актуальні дослідження природно-заповідних територій, інші матеріали.
До складу журі, яке оцінювало доробки юних природолюбів, входили співробітники відділу природно-заповідного фонду і навколишнього середовища Департаменту екології та природних ресурсів Сумської ОДА.
Як наголошували учасники збору, такі заходи потрібні насамперед не для визначення переможців чи призерів, а виховання загальної природоохоронної культури, напрацювання шляхів і методів розв’язання актуальних екологічних проблем.