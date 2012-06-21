Відучора розпочато реєстрацію для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Зареєструватися можна до 19 січня включно на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Для реєстрації слід заповнити реєстраційну форму, зайти в особистий кабінет учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО. А за 5—7 днів у цьому кабінеті перевірити факт зарахування коштів.

З огляду на епідемічну ситуацію учасники тестування можуть обрати лише один предмет для оцінювання знань. Тому спробувати власні сили можна з одного з таких предметів: українська мова; українська мова і література; історія України; математика; біологія; географія; фізика; хімія. З іноземних мов — англійська, іспанська, німецька та французька.

Тестування заплановано на 10 квітня 2021 року, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Усі учасники пробного тестування зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із цього переліку й пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів. Отже, 2021 року можна буде ознайомитися із процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів і перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших перелічених предметів.

Результати тестування буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО 2021 року різнитиметься в регіонах і становитиме від 195 до 255 гривень. Вартість одного тестування для одного учасника оголошено на сайтах регіональних центрів. Різницю у вартості зумовлено особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Участь у пробному тестуванні дає змогу попрактикуватись у роботі з тестами, що відповідають вимогам програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії ЗНО 2021 року, спробувати заповнювати бланки відповідей, психологічно налаштуватися на іспит і навчитись ефективно розподіляти час. На допомогу буде підготовлено офіційні відеокоментарі до завдань із докладними розповідями про кожне з них і порадами, як отримати найвищий бал.