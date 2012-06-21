На тлі скандалу Google і Huawei, європейці стали масово відмовлятися від смартфонів китайського виробника.
У перші місяці 2019 року компанія Huawei займала лідируючі позиції з продажу на ринку. В останні десять днів ситуація кардинально змінилася. Через припинення співпраці з низкою американських і південнокорейських компаній, користувачі почали відмовлятися від смартфонів Huawei.
Генеральний директор споживчого підрозділу компанії в Іспанії Пол Ван розповів, що продажі Huawei різко впали на 25-30%. Передбачається, що в інших європейських країнах розгортається схожа ситуація.
«Якщо я скажу, що продажі не постраждали, це було б неправдою», – визнав керівник на прес-конференції в штаб-квартирі компанії в Мадриді. Незважаючи на це, Пол Ван вказав, що в останні дні корпорація відновила рівень продажів, які були на початку травня у різних дистриб'ютерів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»