Відтепер ще більше людей зможуть у зручному форматі проконсультуватися із медиками, пройти елементарні тести на визначення індексу здоров’я, експрес-діагностування.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Для цього необхідно лише ознайомитися із графіком роботи наметів «Лікар у вашому домі» та обрати найближчий до себе», – розповів посадовець.
Він нагадав, що Проект «Лікар у вашому домі» запроваджено як додаткову можливість для мешканців столиці подбати про своє здоров’я.
«У пілотному варіанті проект близько трьох місяців відпрацьовувався у Подільському районі столиці. За цей час лікарі проконсультували понад 1500 осіб. У багатьох із них було виявлено різні проблеми – із артеріальним тиском, цукром крові, холестерином чи надмірною вагою. Усіх їх скеровано до мед закладів на дообстеження та лікування. Крім того, 185 сімей мультидисциплінарні бригади відвідали вдома», – зазначив Микола Поворозник.