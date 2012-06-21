Міністр Кабінету Міністрів, голова Міжвідомчої робочої групи з питань приватизації Олександр Саєнко зустрівся із представниками провідних інвестиційних, аудиторських компаній, які планують залучити як радників до «великої приватизації».
У зустрічі взяли участь в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров, представники Morgan Stanley, PwC, Deloitte, KPMG, E&Y, ICU, Concorde Capital, Dragon Capital та інших.
«Від радників очікуємо глобального і професійного погляду на приватизацію, бачення розв’язання проблем заборгованості підприємств, її реструктуризації, враховуючи їхній досвід і експертизу. Це дасть нам належну якість рішень та змогу підготувати оптимальні варіанти продажу об’єктів», — сказав Олександр Саєнко.
Він наголосив, що приватизацію слід вибудувати так, щоб сприяти приходу стратегічних інвесторів, які принесуть нові технології, запропонують власне бачення розширення виробництва, створення додаткових робочих місць. Це потребує того, щоб підготовка й проведення приватизаційних конкурсів були прозорими й ефективними.
«Почнемо з підбору радників на перших шести об’єктах, і незабаром — другу хвилю конкурсів з підбору радників на всіх об’єктах, перелік яких затвердив уряд. Упевнений, що найкращі спеціалісти допоможуть нам у цьому процесі, й ми проведемо приватизацію за найкращими світовими зразками з максимальним економічним ефектом», — підкреслив Міністр Кабінету Міністрів.
Нагадаємо, що у травні 2018 року Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік. Уже 24 червня Фонд державного майна оголосив конкурси з підбору радників для підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ «Президент-Готель», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ПрАТ «Індар» та державних підприємств «Вугільна компанія «Краснолиманська» та «Завод «Електроважмаш».
Конкурси відбуватимуться у Фонді держмайна у два етапи щодо кожного об’єкта з 26 по 31 липня.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»