Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Збільшити видатки держбюджету на фінансування установ бюджетної сфери вимагають представники федерації профспілок Черкащини. Це була основна вимога, з якою активісти вчора вийшли на мітинг в обласному центрі.

Як наголосив голова Федерації профспілок області Петро Шевченко, обіцяного підвищення зарплат для вчителів не передбачається, хоч вони нині й працюють понаднормово у зв’язку з карантинними обмеженнями. До того ж бюджетників турбують зволікання з погашенням зарплатних боргів, працевлаштування скорочених працівників держустанов.

Заступниця голови облдержадміністрації Лариса Кошова пообіцяла організувати обговорення назрілих питань із усіма зацікавленими сторонами для їхнього врегулювання. Мова йтиме зокрема про заробітну плату, належне фінансування закладів освіти та охорони здоров’я, реформування райдержадміністрацій та працевлаштування вивільнених працівників.

Розв’язання проблем, які залежать від облдержадміністрації, чиновники візьмуть під контроль.