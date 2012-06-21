Це ОСББ «Говорова5» — багатоквартирний житловий будинок на вулиці Маршала Говорова, 3а в Одесі. Як повідомляє Мінрегіон, мешканці цього будинку провели термомодернізацію й повністю отримали передбачену компенсацію з Фонду енергоефективності. Відтепер вони можуть заощаджувати щонайменше 25% у платіжках за рахунок економії споживання теплової енергії на опалення будинку.

«Урядовий кур’єр» вже писав, що програма «Енергодім», яка діє з вересня 2019 року, визначає умови та порядок надання Фондом енергоефективності грантів для ОСББ для часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності. Нині в активній фазі впровадження заходів з енергоефективності в межах участі у програмі «Енергодім» перебувають 336 проєктів. Це житлові будинки, в яких утворено ОСББ, розташовані на всій території України, середній вік яких становить 37 років. Для них у Фонді енергоефективності вже зарезервовано близько 1,5 мільярда гривень.

«Успішні проєкти програми «Енергодім» показові для всіх ОСББ у країні. Мешканці таких будинків — відповідальні власники житла та споживачі комунальних послуг. Вони свідомо інвестують у термомодернізацію своїх будинків і в підсумку зможуть заощаджувати до 50% вартості опалення помешкань. Держава активно підтримує такі проєкти. Узявши участь у програмі «Енергодім», ОСББ можуть компенсувати до 70% своїх витрат на заходи енергоефективності», — наголошує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Загалом термомодернізація для ОСББ «Говорова5» обійшлась у 2,9 мільйона гривень. Співвласники ОСББ обрали у програмі «Енергодім» проєкт «А» (легкий) і отримали від Фонду енергоефективності компенсацію 1,76 мільйона. Частка власників квартир, необхідна для реалізації проєкту (квартира 60 м кв.), становила 3600 гривень, або 60 гривень на кожен квадратний метр житлової площі.

Окрім ОСББ «Говорова5», роботи з термомодернізації вже завершили 13 ОСББ, що беруть участь у програмі «Енергодім». Повну компенсацію від Фонду енергоефективності вони отримають найближчим часом.

На сьогодні держава вклала у статутний капітал Фонду енергоефективності 2,7 мільярда гривень, ще 100 мільйонів гривень передбачено у державному бюджеті на 2021 рік. За угодами з ЄС донори передбачили грантову допомогу Україні обсягом 100 мільйонів євро. Разом цих коштів вистачить, щоб реалізувати близько півтори тисячі проєктів повної або часткової термомодернізації багатоквартирних будинків, повідомляє офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій.