Із 2014 року задокументовано понад 3,5 тисячі пошкоджених і зруйнованих об’єктів інфраструктури Донеччини, потерпілими визнано майже 3 тисячі осіб, з яких понад 90% — звичайні люди. Отримано докази загибелі 735 та поранення 1835 цивільних внаслідок обстрілів російсько-терористичних військ.

Внаслідок російської воєнної агресії завдано шкоди життєво важливим об’єктам цивільної інфраструктури. Зокрема здійснено заборонені Женевською конвенцією 1949 року артобстріли об’єктів електропостачання, водогонів, гідротехнічних споруд і закладів охорони здоров’я. Ідеться про 42 факти невибіркових обстрілів міст Авдіївки, Лиману, Слов’янська, Вуглегірська, Ясинуватського та Мар’їнського районів Донецької області. У правоохоронців області є інформація про 3969 фактів пошкодження й руйнування житлових будинків, промислових будівель, інших цивільних об’єктів. Про це йдеться в повідомленні керівника Донецької обласної прокуратури до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права під час російської воєнної агресії проти України.