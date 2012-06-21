Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Ще 1991 року, коли незалежна Україна тільки починала свій шлях, у селі Тимошівка Кам’янського району на Черкащині з’явилася нагода прикрасити приміщення місцевої школи художньою мозаїкою. Замовили проєкт відомому на Черкащині художникові Миколі Теліженку. За його ескізом монументальне панно було виготовлене. Однак воно з якихось причин не потрапило на фасад освітнього закладу, а було покладене на зберігання у підсобне шкільне приміщення, де його під сіном і знайшли цими днями. Допомагала в пошуках мозаїки організаторка «Kamianka Music Fest» Вікторія Зубенко.

Пролежавши три десятиліття у підсобці, мозаїка втратила деякі елементи, однак виглядає цілком пристойно. Як розповів Микола Теліженко, панно, ескіз якого він розробив, планувалося прикрасити фасад школи, де свого часу вчився відомий польський композитор Кароль Шимановський. Композиція твору нагадує дерево життя, символізуючи добу скіфів, козацькі часи та добу незалежності. Пролежавши 30 років у підземеллі, як вважає художник, твір не втратив своєї актуальності.

Як повідомили в міській раді, знахідку планують відновити й розмістити на одній зі споруд Кам’янської громади до 30-річчя незалежності України.