Лібералізація торгівлі між Україною та ЄС, а саме — «промисловий безвіз» та приєднання української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E — це конкретні кроки Уряду для подальшої євроінтеграції України. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Європейського Союзу.

Учасники зустрічі обговорили актуальні питання. Зокрема, підбили підсумки сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбулося 11 лютого.

Як відзначив Денис Шмигаль, за результатами засідання обидві сторони узгодили подальші спільні кроки, насамперед, у частині інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та поглиблення секторальної інтеграції.

«Ми домовилися про проведення цьогоріч всебічного перегляду досягнення цілей Угоди про асоціацію та, зокрема, підтвердили готовність почати консультації щодо подальшого перегляду лібералізації торгівлі товарами в рамках ПВЗВТ», — зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду також висловив вдячність ЄС за фінансування ініціативи COVAX, за якою Україна очікує першу партію вакцин у кількості 117 тисяч доз, а також 8 і більше мільйонів доз протягом цього року.

Прем’єр-міністр повідомив, що Україна зі свого боку зробила усі необхідні кроки для забезпечення українців ефективною вакциною.

«У нас укладено достатньо контрактів з виробниками, щоб усі охочі могли вакцинуватися, та сплачено відповідні кошти. На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського Союзу його також відчули. Усі зазначають, що проблема однакова — це зміщення термінів поставок вакцин», — сказав Денис Шмигаль.

Під час зустрічі сторони також обговорили залучення інвестицій в економіку України. Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів на останньому засіданні наділив UkraineInvest повноваженнями супроводу інвесторів зі значними інвестиціями, що є важливим кроком для реалізації ініціативи Президента України.

«Ми багато працюємо над тим, щоб умови для інвесторів ставали сприятливішими. Починаючи від Дія City, завершуючи запровадженням в енергетиці RAB-тарифів. Це абсолютно європейський інструмент, покликаний здешевити підключення інвесторів до енергомереж, що було одним з найнижчих показників України в рейтингу Doing Business», — відзначив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр повідомив послів країн Європейського Союзу, що серед першочергових завдань Уряду на 2021 рік є завершення земельної реформи та проведення «Великої приватизації».

«Минулого року ми вдало розпочали й провели малу приватизацію, цього року маємо на меті залучити до 12 млрд грн від продажу об’єктів великої приватизації», — підкреслив Денис Шмигаль.