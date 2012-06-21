Міністерство економічного розвитку і торгівлі України винесло на обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності». Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту, необхідність його прийняття обумовлена наявністю в чинному законі недосконалих норм та застосованих процедур, а також проблем з його імплементацією.
Так, зокрема, Законом про ліцензування передбачається, що ліцензування деяких видів господарської діяльності здійснюється з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами, проте нема визначення терміну «особливості ліцензування». Це призводить до неоднозначного та подвійного тлумачення органами ліцензування вимог цього Закону.
Крім того, положеннями Закону про ліцензування передбачається оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради, але при цьому існують прогалини щодо визначення строку та порядку скасування органами ліцензування своїх рішень про анулювання ліцензії на підставі розпорядження Державної регуляторної служби України. Неврегульованість цього питання призводить до протиріч між органами державної влади у сфері ліцензування та необхідності їх вирішення в судовому порядку. Залишилось не врегульованим питання скасування ліцензування частини виду господарської діяльності.
Автори законопроекту також акцентують на важливому моменті: зупинення дії ліцензії може бути більш ефективним заходом впливу, ніж її анулювання. Такий захід впливу має профілактичний характер, він позбавляє ліцензіата права на провадження визначеного виду господарської діяльності лише протягом певного строку, протягом якого ліцензіат може усунути виявлені порушення. Водночас, Законом про ліцензування не визначено процедури зупинення дії ліцензії, що позбавляє окремі органи ліцензування можливості застосовувати такий вид санкції, а ліцензіат втрачає можливість усунути допущені ним порушення та виправитися. Тому пропонується запровадити новий вид санкції за порушення у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково, а також порядок відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування.
Відповідно, наразі Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» не передбачає внесення відомостей про зупинення та відновлення дії ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Таку норму теж потрібно туди внести.
Ще важливий момент: в умовах військової агресії з боку сусідньої держави необхідно посилити економічний захист нашої країни – обмежити можливості контролю резидентів цієї держави над суб’єктами господарювання в Україні.
Є й низка інших недоліків чинного закону, які пропонується усунути даним законопроектом. Ознайомитися з текстом законопроекту та супровідними документами, висловити свою підтримку або незгоду з пропонованими положеннями можна на сайті Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua/) в розділі «Обговорення проектів документів».