Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Останнім часом з боку проросійських незаконних збройних формувань значно почастішали провокаційні порушення режиму припинення вогню, а потерпілими тепер стають не тільки українські бійці, які перебувають на лінії розмежування.
У Верхньоторецькому на Донеччині під ворожий вогонь потрапили співробітники сектору реагування патрульної поліції Авдіївки під час патрулювання населених пунктів на лінії розмежування. У результаті обстрілу бойовиками наряду поліції двоє правоохоронців 41 та 47 років отримали контузії, пошкоджено також службовий автомобіль. Потерпілі опинилися на ліжках військового госпіталю в місті Часів Яр, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст. 258 КК України «Терористичний акт».
А у Мар’їнському районі живими мішенями для бойовиків стали волонтери-медики, які отримали кульові поранення в той момент, коли рухалися на автомобілі дорогою у прифронтовій зоні. За словами потерпілих 32 та 42 років, вони потрапили під обстріл снайпера на дорозі між містами Мар’їнка та Красногорівка. Волонтери-медики перебувають під опікою лікарів у військовому госпіталі міста Покровськ, а правоохоронці тепер встановлюють всі обставини події.