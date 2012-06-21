Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Неподалік села Водяне на Донеччині бойовики проросійських незаконних збройних формувань цинічно підбили санітарний автомобіль ЗСУ, коли той рухався до позицій на передньому краю, аби забрати пораненого снайпером бійця.
За попередньою інформацією, у «Хамммер» із червоними хрестами влучили із ПТУР (протитанкової керованої ракети). Внаслідок прямого влучання старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода, який перебував за кермом, загинув на місці. Ще двоє бійців отримали поранення: у особливо важкому стані опинилася медик, кавалер ордена «За мужність» сержант Ірина Шевченко, яка, попри зусилля медиків, через кілька годин померла від важких поранень.
«Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл санітарних автомобілів є грубим порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм», – йдеться у повідомленні пресцентру ООС.