Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Проросійські незаконні збройні формування аж вісім разів цинічно «привітали» захисників України із Різдвом Христовим. Тобто святкового 7 січня також вдалися до порушень режиму припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі. Зокрема біля багатостраждальної Авдіївки на Донеччині бойовики гатили із ручного протитанкового гранатомету, поблизу Водяного використовували гранатомети різних систем, а поблизу Гранітного стріляли із автоматичного станкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

У п’ятницю окупанти частини Приазов’я, на жаль, продовжували «святкувати»: поблизу Водяного розпочали обстріли з 120-міліметрового міномету, гранатометів та великокаліберного кулемету. «На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Серед українських бійців втрат немає. Ситуація в районі проведення операції і надалі перебуває під контролем українських воїнів», — повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.