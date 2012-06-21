Цими днями 20-річний сумчанин добровільно звернувся до чергової частини Сумського відділу поліції, аби здати правоохоронцям привезені із зони АТО боєприпаси та зброю.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, справді, за вказаною чоловіком адресою, в гаражі полісмени та працівники СБУ вилучили 4 корпуси гранат Ф-1, дві 200-грамові тротилові шашки та (!) ручний протитанковий гранатомет РПГ-22.
Сам молодий чоловік каже, що привіз боєприпаси після демобілізації, залишив рюкзак в гаражі й забув. А щойно, перебираючи в гаражі речі, знайшов заплічник зі зброєю, і, аби уникнути кримінальної відповідальності за її зберігання, вирішив здати до поліції.
Наразі все вилучене в рамках відкритого за ознаками ч.1 ст. 263 КК України кримінального провадження направлене на експертне дослідження, ведуться першочергові слідчі дії.