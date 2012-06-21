Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що протести, які пройшли напередодні ввечері біля парламенту Тбілісі, будуть тільки на користь Росії. У себе в Facebook вона написала, що Кремль зацікавлений в забезпеченні внутрішнього протистояння в країні.
«Росія — наш ворог і окупант. Керована нею п’ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія. Я хотіла б ще раз сказати, що розкол країни і суспільства і внутрішнє протистояння нікому не йдуть на руку, крім Росії, і сьогодні це її найбільш досвідчена зброя», — зазначила Зурабішвілі. За її словами, російську політику підтримують ті, хто заохочують внутрішнє протистояння Грузії.
Увечері 20 червня в Тбілісі учасники опозиційного мітингу увірвалися на територію парламенту Грузії. У внутрішній двір парламенту увійшли кілька сотень людей. Всього в акції протесту брали участь щонайменше п’ять тисяч осіб. Учасники акції вимагали відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави СГБ Вахтанга Гомелаурі через візит російських депутатів в Тбілісі. Пізніше поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. В ході зіткнень постраждали 52 людини.