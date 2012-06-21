На Луганщину прийшла спека: за словами фахівців, нині зафіксовано 5 клас пожежної небезпеки, а підвищення температури повітря сягає понад 30 градусів. Своєчасно виявити та ліквідувати пожежу у лісових масивах і сільгоспугіддях області допоможуть 24 пожежно-спостережні вежі, але внаслідок бойових дій дві з них, що у Станиці Луганській, пошкоджені. Зараз проводиться робота щодо обладнання пожежних веж засобами відеоспостереження. Крім того, встановлено три телевізійні системи спостереження на вежах операторів мобільного зв’язку.
«Область знаходиться в особливих умовах, пов’язаних з обстрілами та великою кількостю вибухонебезпечних предметів, що були залишені на місцях проведення бойових дій і не вибухнули. Це несе загрозу травмуванню та загибелі людей, а також з-за високої температури може стати причиною виникнення пожеж. Зокрема, це стосується прифронтових Станично-Луганського та Новоайдарського районів», – підкреслив заступник начальника Головного управління ДСНС України у Луганській області, полковник Тарас Одинец.
За його словами, в області створено 126 добровільних пожежних дружин, які забезпечені необхідним інвентарем для пожежогасіння.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»