За півстоліття альпіністи залишили на схилах Евереста тонни сміття: пластик, бляшанки, термоси, бите скло намети, зламані альпіністські інструменти, каністри з-під палива, екскременти. Усі ці відходи можуть лежати тут вічно, псуючи унікальний пейзаж планети.
На найвищій горі світу – найвище в світі сміттєзвалище. Щороку сотні альпіністів піднімаються на найвищу вершину, залишаючи гори сміття. У холоді і розрідженому повітрі високогір'я органіка не розкладається, не кажучи вже про пластик та інші матеріали, які взагалі тут будуть лежати вічно.
З тих пір, як Еверест у 1953 році підкорим сер Едмунд Хілларі, тут побувало майже чотири тисячі європейців. І Тибет, і Непал намагаються боротися зі сміттям, заохочуючи туристів, які приносять вниз не менше того, що забрали наверх. Тибет бере по 100 доларів за кілограм, залишений на горі, а влада Непалу збирає депозит – чотири тисячі доларів з команди. Гроші повертають, якщо кожен член групи приносить вниз як мінімум 8 кг сміття. Нині туристи, які піднімалися на гору непальського боку, принесли з гори вже 25 тонн сміття і 15 тонн екскрементів, але це мізерна частина того, що лежить на схилах. Для багатьох депозит занадто малий: що таке чотири тисячі доларів, коли ти виклав сто тисяч за сходження.
Китайці запустили свою місію – Everest cleanup, і з квітня по червень цього року зібрали 8,5 тонн сміття. Непогано було б, звичайно, просто перестати смітити – але навіть для людей, які зважилися підкорити найвищу в світі гору, прибрати за собою –завдання надскладне.